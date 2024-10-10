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وفاة حاخام إسرائيلي متأثرا بجراحه في عملية طعن بمدينة الخضيرة أمس

12:42 م الخميس 10 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

توفي حاخام إسرائيلي اليوم الخميس متأثرا بإصابته التي تعرض لها في عملية طعن وقعت أمس في مدينة الخضيرة بشمال تل أبيب .

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أعلن اليوم وفاة الحاخام رافائيل مردخاي فيشهوف /35 عاما/ الذي أصيب بجروح قاتلة في الهجوم الذي وقع في الخضيرة أمس الأربعاء .

وطبقا للموقع ، يعتبر فيشهوف أحد أهم أعضاء مدرسة "الكنيست يتسحاق" الدينية في الخضيرة.

وكان ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة في حادث طعن وقع في مدينة الخضيرة أمس.


جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب مدينة الخضيرة
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