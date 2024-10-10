وفاة حاخام إسرائيلي متأثرا بجراحه في عملية طعن بمدينة الخضيرة أمس

تل أبيب- (د ب أ)

توفي حاخام إسرائيلي اليوم الخميس متأثرا بإصابته التي تعرض لها في عملية طعن وقعت أمس في مدينة الخضيرة بشمال تل أبيب .

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أعلن اليوم وفاة الحاخام رافائيل مردخاي فيشهوف /35 عاما/ الذي أصيب بجروح قاتلة في الهجوم الذي وقع في الخضيرة أمس الأربعاء .

وطبقا للموقع ، يعتبر فيشهوف أحد أهم أعضاء مدرسة "الكنيست يتسحاق" الدينية في الخضيرة.

وكان ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة في حادث طعن وقع في مدينة الخضيرة أمس.





