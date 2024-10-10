مسؤول إسرائيلي: تصويت يجري اليوم لبحث الرد على الهجوم الإيراني

وكالات

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع، اليوم الخميس، للتصويت على رد البلاد على الهجوم الصاروخي الإيراني.



وجاء هذا بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، التي قال فيها إن رد إسرائيل على إيران سيكون "قويا ودقيقا وقبل كل شيء - مفاجئا".



وتستعد إيران لهجوم إسرائيلي ردًا على وابل من الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل فيما قالت إنه رد على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وآخرين مما قد يجعل المنطقة أقرب إلى صراع أوسع.



وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القول إن إيران "ستدفع" ثمن هجومها، وتعهدت الولايات المتحدة بدعم رد الدولة اليهودية.





