وزير الخارجية الإيراني: ننتظر الهجوم الإسرائيلي لنحدد طبيعة ردنا عليه

(وكالات)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لشبكة "الجزيرة" إن طهران تنتظر أن ترى طبيعة الهجوم الإسرائيلي المرتقب عليها لتحدد بناء عليه كيف سيكون ردها.

وأكد عراقجي، على أن جميع القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى مفتوحة من أجل تبادل وجهات النظر بشكل غير مباشر.

وتابع عراقجي، أن الدول الكبرى بالمنطقة بإمكانها لعب دورًا هامًا في وقف التصعيد الحالي.

وأفاد عراقجي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه في لبنان نفس النتيجة التي وجدها في قطاع غزة من عدم تحقيق أي أهداف.