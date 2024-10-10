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الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية

11:24 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيًا أرشيفية

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رام الله- (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان وصحفي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وبيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة في محافظة طوباس.

ووفق البيان، "رافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضفة بما فيها القدس".

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