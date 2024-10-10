جيش الاحتلال: إطلاق 40 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل الأعلى.

ونقلت موقع 0404 الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "كجزء من التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، تم الكشف عن حوالي 40 عملية إطلاق عبر الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، وتم الكشف عن تحطمها".

ووفق الموقع، تم تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، مشيرا إلى فرق إنقاذ نجمة داود الحمراء توجهت للتفتيش بعد ورود بلاغات.





