حزب الله: استهدفنا كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة

بيروت/ تل أبيب- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل الأعلى.

ونقلت موقع 0404 الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "كجزء من التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، تم الكشف عن حوالي 40 عملية إطلاق عبر الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، وتم الكشف عن تحطمها".

ووفق الموقع، تم تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، مشيرا إلى فرق إنقاذ نجمة داود الحمراء توجهت للتفتيش بعد ورود بلاغات.

ولفت الموقع إلى تعرض منزل بمستوطنة مرغليوت لإصابة مباشرة.





