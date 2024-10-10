جيش الاحتلال يزعم استهداف العقل المدبر وراء هجمات كريات شمونة بحزب الله

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز في حزب الله اللبناني والذي كان مسؤولًا عن جبهة حولا، أحمد مصطفى الحاج علي.

وقال جيش الاحتلال، إن الحاج علي كان يُعتبر العقل المدبر وراء إطلاق المئات من الصواريخ باتجاه كريات شمونة.

وشهد حزب الله مؤخرًا سلسلة من الضربات الموجعة التي طالت قياداته، وهو ما يثير المخاوف بشأن التأثير على قدرات الحزب الميدانية وتوجيهاته الاستراتيجية.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر حكومي لبناني أن حزب الله قد تراجع عن مطالبه المتعلقة بربط الهدنة في غزة مع وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.

وأشار المسؤول إلى أن هذا التحول المفاجئ في موقف الحزب يعزى إلى عدة عوامل منها الضغوط السياسية والعسكرية المتزايدة عليه.