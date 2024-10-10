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القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" شمالي القطاع

10:36 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

حماس

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(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، استهداف مقاتليها لدبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار تجدد الاشتباكات شمالي قطاع غزة في الآونة الأخيرة مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية برية جديدة شمالي القطاع بهدف محاولة بسط سيطرته على المنطقة والقضاء على فصائل المقاومة التي لم يتمكن منذ عام القضاء عليها.

حماس إسرائيل غزة
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