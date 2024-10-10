الاحتلال يقصف مخزن مساعدات عراقية للمتضررين في لبنان بوسط سوريا

دمشق/ لندن- (د ب أ)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخزن مساعدات عراقية للمتضررين في لبنان بريف حمص الجنوبي بوسط سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ ليل الأربعاء/ الخميس غارات جوية بثلاثة صواريخ، استهدفت اللواء 47 في جبل معرين بريف حماة الجنوبي.

ولفت إلى أن الغارات الجوية بأربعة صواريخ طالت سيارات محملة بمساعدات عراقية كانت معدة للتوجه إلى لبنان داخل معمل لتصنيع السيارات الإيرانية في منطقة حسياء الصناعية في ريف حمص الجنوبي.

ووفق المرصد، أدى القصف لاشتعال النيران في المعمل وإصابة أربعة أشخاص، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل المعمل الذي يتم فيه تخزين مساعدات عراقية مقدمة للمتضررين في لبنان.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن "عدوانا إسرائيليا استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية في حسياء ووقوع أضرار مادية".





