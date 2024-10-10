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BBC

إصابة سفينة بقذيفة وتعرضها لأضرار جنوب غرب الحُديدة اليمنية

10:08 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

إصابة سفينة بقذيفة أرشيفية

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وكالات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة سفينة بقذيفة مجهولة المصدر وتعرضها لأضرار في البحر الأحمر جنوب غرب محافظة الحُديدة في اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان في وقت مبكر اليوم الخميس، إن ربان سفينة أبلغ عن إصابة السفينة بقذيفة غير معروفة، وإنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية، مضيفة أن السلطات المعنية تجري تحقيقا.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

إصابة سفينة بقذيفة البحرية البريطانية محافظة الحديدة في اليمن
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