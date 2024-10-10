مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة جنوب لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

ومنذ 23 سبتمبر، تشن إسرائيل غارات جوية مدمرة بشكل رئيسي على جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية حيث المعقل الأساسي لحزب الله، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1,110 أشخاص، وتشريد أكثر من 1,2 مليون شخص.

ويوم 27 سبتمبر، قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارات جوية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

والشهر الماضي، حث حزب الله اللبنانيين على التخلص من منشورات ألقتها إسرائيل في شرق البلاد، محذرا من مسح الرمز التعريفي (الباركود) الذي قال إنه قد يعرض البيانات الشخصية للخطر.