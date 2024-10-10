3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وكالات

استشهد، فجر اليوم الاربعاء، 3 فلسطينين، بينما أصيب آخرون إثر قصف لقوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت شارع الهوجا بمخيم جباليا، ما أدى لارتقاء 3 شهداء، وإصابة عدد آخر، بحسب وكالة وافا.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلده بيت أمر شمال الخليل، إذ كدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت السابيا، يوسف أحمد العلامي، وإسكندر ناصر أبو ماريا، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزليهما والعبث بمحتوايتهما.