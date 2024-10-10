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BBC

إعصار ميلتون.. انقطاع الكهرباء عن مليون منزل وشركة في فلوريدا

05:16 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

الإعصار ميلتون

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وشركة في ولاية فلوريدا بسبب الإعصار ميلتون، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

ووصل إعصار "ميلتون" إلى اليابسة في ولاية فلوريدا، بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلم من 5 فئات تصاعدية.

ويصاحب الإعصار عاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.

وقال مركز الأعاصير في نشرة أصدرها بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش، إن البيانات تشير إلى أن عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا، وفقا لسكاي نيوز.

كانت قوة الإعصار "ميلتون" قد اشتدت مجددا، الثلاثاء، إلى الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له 270 كيلومترا في الساعة، بحسب ما أعلن مركز الأعاصير.

وحذّر الرئيس جو بايدن سكان المناطق المهدّدة في فلوريدا بالإعصار من أنهم قد يواجهون "أسوأ عاصفة" تضرب ولايتهم "منذ قرن".

وأضاف بايدن مخاطبا سكان ثالث أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان: "عليكم الإخلاء الآن، إنها مسألة حياة أو موت".

ولم يتسبّب مرور "ميلتون" الثلاثاء قبالة شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك بوقوع خسائر بشرية إذ اقتصرت أضراره على الماديات.

والثلاثاء، قال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الواقعة جنوبي شرق الولايات المتحدة، إن "شبه جزيرة فلوريدا بأكملها تخضع لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار".

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