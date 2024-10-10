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BBC

ارتفاع الأمواج لـ4 أمتار ويمحوا المباني.. ماذا قال بايدن عن إعصار "ميلتون"؟

04:59 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

إعصار "ميلتون"

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وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن سكان ولاية فلوريدا من أن إعصار "ميلتون" يهدد الولاية بأكبر دمار في السنوات الـ 100 الأخيرة.

وقال بايدن، إن إعصار "ميلتون" يعتبر حتى الآن إعصارا من الدرجة الثالثة، إذ تبلغ سرعة الرياح فيه 120 ميلا في الساعة، لكن لا تسمحوا بتضليلكم، حيث لا يزال من المتوقع أن يؤدي هذا الإعصار إلى أكبر دمار في فلوريدا منذ أكثر من 100 عام.

وأشار بايدن إلى أن الإعصار من المتوقع أن يضرب فلوريدا مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما قد يؤدي إلى دمار هائل.

وأضاف أن الإعصار يمكن أن يمحو المباني من على وجه الأرض وأن يؤدي إلى سقوط ضحايا، لافتا إلى أن توقعات الخبراء بأن ارتفاع الأمواج على ساحل فلوريدا سيبلغ 4 أمتار.

وأشار إلى أن عمليات الإجلاء صعبة في الوقت الحالي، ودعا السكان للإصغاء إلى توصيات السلطات المحلية والبحث عن ملاذات آمنة.

كان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أفاد في وقت سابق، أن قوة إعصار "ميلتون" انخفضت من الدرجة الخامسة إلى الثالثة حسب مقياس سافر – سيمبسون.

وهو حاليا على بعد نحو 100 كلم إلى الجنوب الغربي عن مدينة ساراسوتا على الساحل الغربي لولاية فلوريدا، ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 28 كلم في الساعة.

إعصار ميلتون يلتون وبايدين لرئيس الأمريكي كان ولاية فلوريدا ولاية فلوريدا
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