ترامب يرفض إجراء مناظرة ثانية مع هاريس.. ما السبب؟

وكالات

رفض دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وفقا لسكاي نيوز.

وكتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": إنه لن تكون هناك مباراة إياب"، على الرغم من اقتراح شبكتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" تنظيم منازلة تلفزيونية ثانية بين المرشحين.

كان ترامب قد رفض في وقت سابق من أواخر الشهر الماضي طرح هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 21 سبتمبر: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأمام حوالي 600 شخص في مركز كوب إنيرجي للفنون المسرحية في أتلانتا بولاية جورجيا، الشهر الماضي، قالت هاريس: "أسعى لأن تكون هناك مناظرة أخرى. سنرى".

بعدها أعلنت حملة هاريس الانتخابية، أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية قبلت دعوة من شبكة "سي إن إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر.