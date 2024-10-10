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BBC

اقتحام المنازل وإطلاق النار والقنابل.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟

03:41 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال أرشيفة

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، ونكلت بعدد من المواطنين, وفقا لما ذكرته وكالة وفا الإخبارية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بآلياتها العسكرية بلدة إذنا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت، وانتشرت في معظم أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها.

ونصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأوقفت مركبات المواطنين وإخضعها للتفتيش، واعتدت بالضرب الشديد على المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، ومنعت سيارة الإسعاف من الوصول اليهم، واطلقت باتجاهها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال لا تزال تدفع بتعزيزان نحو البلدة، وأن جنود الاحتلال يطلقون الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين، ويتلفون خزانات المياه على أسطح تلك المنازل.

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