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قوات التحالف بسوريا تستهدف راجمة صواريخ للميليشيات الإيرانية

03:34 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

قوات التحالف الدولي

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وكالات

استهدفت قوات التحالف الدولي في حقل "كونيكو" شمال دير الزور بسوريا، راجمة صواريخ تتبع للميليشيات الإيرانية على أطراف بلدة حطلة، وفقا لسكاي نيوز.

وحلق الطيران الحربي الأمريكي فوق المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية في دير الزور.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الخميس، إن انفجارات عنيفة، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات "التحالف الدولي" دوّت في قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة.

ووفق المرصد فقد استقدمت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية تتألف من أسلحة ومعدات ومواد لوجستية وطبية إلى قاعدتها عبر طائرة شحن.

وتأتي هذه التدريبات بحسب المرصد في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى الجنود استعدادا لهجمات محتملة قد تشنها الميليشيات الإيرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأمريكية بمعمل "كونيكو" بريف دير الزور، يوم الأربعاء، صاروخا هاجم القاعدة، على ما أفاد المرصد.

وذكر المرصد: "أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأمربكية بمعمل كونيكو بريف دير الزور، صاروخا انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في أجواء القاعدة، وسط استنفار للقوات الأميركية".

ورصد المرصد تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 نوفمبر الماضي، لـ 143 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

قوات التحالف الدولي قوات التحالف بسوريا راجمة صواريخ للميليشيات الإيرانية راجمة صواريخ دير الزور بسوريا
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