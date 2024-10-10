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BBC

بعد إنذار السكان بالإخلاء.. إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية في بيروت

02:02 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدا سكان حارة حريك، بضرورة إخلاء منازلهم، بحسب سكاي نيوز.

وسقط صاروخا على الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ شنّت إسرائيل غارة على سهل بوداي، وأخرى على بلدة سحمر في البقاع شرقي لبنان.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني 5 من عناصرها قتلوا جرّاء غارة اسرائيلية استهدفت مركزهم في جنوب لبنان.

وقال الدفاع المدني في بيان "استشهد خمسة من الموظفين من عديد مركز صور الإقليمي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا".

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، حصيلة القتلى والجرحى منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في لبنان.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن "حصيلة القتلى منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ارتفعت إلى 2119 وأكثر من 10019 جريح".

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