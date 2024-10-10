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BBC

قصف إسرائيلي على مدينة "حسياء" الصناعية بريف حمص في سوريا

01:46 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مدينة "حسياء" الصناعية بريف حمص في سوريا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وكثفت إسرائيل الأيام الماضية وتيرة استهداف نقاط قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، التي عبرها مؤخرا عشرات آلاف النازحين هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات في البلاد، استهدفت بشكل رئيسي مواقع للجيش وفصائل مدعومة من إيران، من بينها حزب الله اللبناني.

ومنذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع تابعة لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله حليف طهران ودمشق.

لكن نادرا ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ الضربات، لكنها كررت مرارا أنها ستتصدى لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

كما شددت منذ بدء غاراتها المكثفة على لبنان في 23 سبتمبر، على أنها ستعمل على الحؤول دون نقل حزب الله "وسائل قتالية" من سوريا إلى إلداخل اللبناني.

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