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BBC

سقوط صاروخ آخر على الضاحية الجنوبية في بيروت

01:34 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

سقوط صاروخ

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وكالات

سقط قبل قليل، صاروخ آخر على الضاحية الجنوبية في بيروت، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة إسرائيلية على سهل بوداي وأخرى على بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان.

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية طالبت المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون مضي العدو في استهداف طواقم الإنقاذ والاسعاف، ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، الأربعاء، 5 من عناصرها قتلوا جراء غارة اسرائيلية استهدفت مركزهم في جنوب لبنان، في وقت نددت وزارة الصحة بتكرار استهداف فرق الإنقاذ والإسعاف، بعد مقتل العشرات من أفرادها خلال عام.

وقال الدفاع المدني في بيان: "استشهد 5 من الموظفين العملانيين من عديد مركز صور الإقليمي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا"، في حين طالبت وزارة الصحة اللبنانية "المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون مضي العدو" في استهداف طواقم الإنقاذ والاسعاف "ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الانسانية"، نقلا عن فرانس برس.

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