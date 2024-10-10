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BBC

دون وقوع إصابات.. سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة

01:21 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

انفجار-أرشيفية

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وكالات

أعلن الأمن العام الأردني، سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، توقيفه سوريين اثنين، قال إن اسرائيل جنّدتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان.

وأضاف الجيش في بيان: "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين.. لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".

وتبيّن، وفق الجيش، أنه تمّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل.

وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.

لبنان إسرائيل توسع وحشيتها لتشمل لبنان مدينة العقبة الأردن انفجار الأردن
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