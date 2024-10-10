إعلان

BBC

بعد مزاعم "الدعم السريع".. بيان عاجل من الخارجية المصرية

12:22 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

‏وكالات

علّقت مصر على ادّعاءات زعيم ميليشيا الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بمشاركة مقاتلات تابعة للجيش المصري في قصف قواته.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، نفت مصر المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق.

وقالت الخارجية، إن تأتى تلك المزاعم فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق.

إلى جانب ذلك، دعت مصر المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد مليشيا الدعم السريع.

وأكدت مصر حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً، وشددت على إنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة.

ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي وزارة الخارجية المصرية وزارة الخارجية مصر الطيران المصري السودان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد مزاعم "الدعم السريع".. بيان عاجل من الخارجية المصرية
عاجل - أول تعليق من رابطة التجار على شروط استيراد سيارات المعاقين الجديدة
قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن مسابقات وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. الحكومة تعلن التفاصيل (بيان رسمي)
تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
"القومي للإتصالات" يكشف تفاصيل دخول الجيل الخامس إلى مصر
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف