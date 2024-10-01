بايدن: يبدو أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالًا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دعمت دفاع إسرائيل بفاعلية ويبدو أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالا.

وأشار بايدن، إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين.

وكانت "رويترز" أشارت إلى أن بايدن أمر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 200 صاروخ أطلقت من إيران خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل وتدفع الملايين إلى الملاجئ.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وكشفت الصحيفة العبرية عن إصابة مبنى في شمال تل أبيب.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة أكسيوس الأمريكية نقلا عن مصدر غربي مطلع، إن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي وشيك ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى أن نطاق الهجوم الإيراني سيكون مماثلا للهجوم الذي وقع في أبريل الماضي.