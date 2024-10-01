مسؤول إسرائيلي: الهجوم الإيراني يشير إلى أن الحرب قد تم إعلانها على إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن الهجوم الإيراني يشير إلى أن الحرب قد تم إعلانها على إسرائيل.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن جلسة الطاقم الوزاري الأمني المصغر التي ستبحث الرد على الهجوم الإيراني تلتئم الآن، موضحة أن نطاق الهجوم الإيراني كان ضعف حجم الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الإيراني.

ولفتت قالت القناة 12 العبرية، إلى أن جيش الاحتلال سوف يهاجم بقوة هذه الليلة في مناطق بالشرق الأوسط.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء عن انطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 200 صاروخ، بينما دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى في شمال تل أبيب جراء الهجوم.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أكسيوس الأمريكية، نقلاً عن مصدر غربي مطلع، بأن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي وشيك ضد إسرائيل، مع توقعات في إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى أن نطاق الهجوم الإيراني سيكون مشابهًا للهجوم الذي وقع في أبريل الماضي.