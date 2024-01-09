الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة جنوب البحر الأحمر

مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، أعلنت تلقّيها تقريرًا عن نشاط طائرات مسيّرة بالبحر الأحمر قرب اليمن.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، فإن شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، تلقت تقارير عن نشاط مريب لسفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن.

وأعلنت قناة الجزيرة نقلا عن مصادر يمنية، أن الحوثيون أطلقوا صاروخًا على سفينة جنوب البحر الأحمر.

ووفقا لهيئة تابعة للبحرية البريطانية، فإن حادثة في البحر الأحمر على بعد 50 ميلا من ميناء الحديدة.