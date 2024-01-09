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BBC

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة جنوب البحر الأحمر

11:46 م الثلاثاء 09 يناير 2024

سفينة - أرشيفية

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مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، أعلنت تلقّيها تقريرًا عن نشاط طائرات مسيّرة بالبحر الأحمر قرب اليمن.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، فإن شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، تلقت تقارير عن نشاط مريب لسفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن.

وأعلنت قناة الجزيرة نقلا عن مصادر يمنية، أن الحوثيون أطلقوا صاروخًا على سفينة جنوب البحر الأحمر.

ووفقا لهيئة تابعة للبحرية البريطانية، فإن حادثة في البحر الأحمر على بعد 50 ميلا من ميناء الحديدة.

شركة أمبري البريطانية هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية البحر الأحمر اليمن الحوثيون

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