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BBC

قمة مصرية أردنية فلسطينية في العقبة لبحث تطورات العدوان على غزة

11:41 م الثلاثاء 09 يناير 2024

الديوان الملكي الأردني

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مصراوي

أعلن الديوان الملكي الأردني، عقد قمة ثلاثية بين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مدينة العقبة الأردنية.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء قال الديوان الملكي الأردني: "عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة، غدا الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.

وتأتي القمة ضمن إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

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