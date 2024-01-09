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BBC

على طريقة استهداف نجله.. الاحتلال يغتال اثنين من عائلة الصحفي وائل الدحدوح

11:37 م الثلاثاء 09 يناير 2024

وائل الدحدوح

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وكالات

بعد نحو يومين من استشهاد نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد اثنين من أفراد عائلة مراسل ومدير مكتب الجزيرة في غزة.

وفي بيان صدر عنها مساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد اثنين من أقارب الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما مساء الإثنين بمدينة رفح الفلسطينية.

وفي وقت سابق الإثنين، كشفت وسائل غعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "قتل ثلاثة مواطنين مستهدفا سيارة مدنية، كان بها اثنان من عائلة الصحفي وائل الدحدوح، هما ابنا أخيه محمد وأحمد الدحدوح.

وأول أمس الأحد، نعى وائل الدحدوح نجله الصحفي حمزة الدحدوح عقب استشهاده مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما في جنوب قطاع غزة.

وائل الدحدوح وزارة الصحة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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