بسبب الحرب في غزة.. مسؤولة بلجيكية تطالب حكومتها بمقاضاة إسرائيل

مصراوي

قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن لبلجيكا أن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة.

وأشارت دي سوتر إلى أنها تريد أن تتخذ بلجيكا إجراء مماثلا لما قامت به جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.

سبق وان طالبت دي سوتر حكومة بلادها بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورا، إضافة إلى فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وشددت دي سوتر على وجوب التحقيق في قصف المستشفيات والمؤسسات المدنية التي تأوي اللاجئين في غزة، مؤكدة على ضرورة منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين إلى بلجيكا.