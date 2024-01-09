إعلام عبري: الصحة الإسرائيلية أخطرت مستشفيات الشمال بالاستعداد للعمل في وضع الطوارئ

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة الإسرائيلية وجهت مستشفيات شمال إسرائيل بالاستعداد لاستقبال آلاف الضحايا، موضحة أنه أصدرت قرارا بالاستعداد للعمل في وضع الطوارئ لعدة أيام دون إمدادات.

وأكدت هيئة البث العبرية أن وزارة الصحة تستعد لوقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية وتتجهز لاستقبال بعثات أطباء من خارج البلاد.

سبق وأن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 جنود وإصابة 14 في تفجير شاحنة الذخيرة تابعة للجيش في البريج، موضحا أنه جاري التحقيق في ذلك.

وقال هاجاري إن حادث تفجير شاحنة الذخيرة في البريج وقع في منطقة عمليات والدبابة التي أطلقت النار كانت تؤمن المنطقة، مشيرا إلى أن الحادث " صعب جدا وقمنا بالتحقيق فيه واستخلاص الدروس منه".