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BBC

الاحتلال: ما زال هناك 136 أسيرًا إسرائيليًا في غزة

09:13 م الثلاثاء 09 يناير 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 جنود وإصابة 14 في تفجير شاحنة الذخيرة تابعة للجيش في البريج، موضحا أنه جاري التحقيق في ذلك.

وقال هاجاري إن حادث تفجير شاحنة الذخيرة في البريج وقع في منطقة عمليات والدبابة التي أطلقت النار كانت تؤمن المنطقة، مشيرا إلى أن الحادث " صعب جدا وقمنا بالتحقيق فيه واستخلاص الدروس منه".

وأوضح هاجاري أن قوات جيش الاحتلال أوقعت "خلية إرهابيين" حاولت إطلاق مسيرات ضد أهداف إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ما زال هناك 136 أسيرا في قطاع غزة قائلا إن "علينا واجب أخلاقي لإعادتهم جميعا".

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