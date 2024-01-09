من أصول عربية.. ماكرون يعيّن رئيسًا للوزراء "مثلي الجنس"

مصراوي

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومته الجديد جابرييل آتال، اليوم الثلاثاء، عبر رسالة نشرها على حسابه الخاص بموقع "إكس".

وقال ماكرون في رسالته: "عزيزي جابرييل آتال، أعلم أن بإمكاني الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته، وفاء لروح عام 2017.. التفوق والجرأة في خدمة الأمة والفرنسيين".

وقام ماكرون بتعيين جابرييل آتال البالغ من العمر 34 عاما، أمس الاثنين، رئيسا للحكومة الفرنسية، بعد أن قبل استقالة رئيسة وزرائه إليزابيث بورن صاحبة الـ 62 عاما.

وبذلك يصبح آتال أصغر رئيس وزراء فرنسي وأول "مثلي الجنس" يتقلد المنصب في تاريخ العاصمة باريس، والذي أعلن ميوله الجنسية في ديسمبر 2018.

ينحدر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد المولود في عام 1989 بمدينة كلامار جنوبي غرب باريس، من أصول يهودية تونسية، لأب يعمل في المحاماة والإنتاج السينمائي، وأم ذات أصول يونانية في أوديسا الأوكرانية.