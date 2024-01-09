بنيران صديقة.. مقتل 6 من جنود النخبة بجيش الاحتلال بقذيفة دبابة إسرائيلية

كتب- مصراوي

قالت القناة 13 العبرية إن انفجار شاحنة المتفجرات الذي أدى لمقتل 6 من جنود النخبة في البريج بغزة سببه قذيفة من دبابة إسرائيلية، حيث وصلت القوات إلى المكان بهدف تفجير نفق تحت الأرض، زاعمة أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كانت تقوم بتصنيع الصواريخ فيه. ونتيجة خلل عملياتي، انفجرت الشاحنة المفخخة التي كان من المفترض أن يتم تدمير النفق بها.

وفي هذا الحادث، أصيب ضابط قتالي واثنين من جنود الاحتياط من الفريق الهندسي للفرقة 36 بجروح خطيرة، ومن بينهم المغني والممثل عيدان أمادي، الذي يخدم في الاحتياط منذ 7 أكتوبر، كما أصيب ضابطان احتياط في اللواء 646 ومقاتل احتياط في الكتيبة 8105 التابعة لتشكيل "شوعلي همروم" (646) بجروح خطيرة في المعركة التي دارت وسط قطاع غزة، بحسب الصحيفة العبرية.

وأوضحت القناة 13، أن الدبابة تعرفت على تهديد وحصلت على إذن بإطلاق النار، حيث كان المهندسون يعدون النفق للهدم، ويجهزون الممرات تحت الأرض بالمتفجرات، وفق خطة تدمير مسار النفق، وغادرت معظم القوات المنطقة، وبقيت في منطقة القوات الهندسية لصالح العمليات وقوات الأمن، وفي هذه المرحلة تكتشف الهدف وتحسن وضع إطلاق النار، بحيث لا تعرض قوات الاحتلال للخطر، وتطلق الدبابة النار على الهدف، وينفجر نظام التخريب المتفجر على الفور مع القصف.

ووقع الانفجار قبل نصف ساعة تقريبا من الموعد المحدد، ففي المراحل الأخيرة من إعداد الفضاء، تم تفعيل سلك التفجير بطريقة ما نتيجة الانفجار الناتج عن قصف الدبابة، ما أدى بدوره إلى انفجار هائل سابق لأوانه لمنظومة الأنفاق، بينما كان المهندسون القتاليون ما زالوا يعملون على تجهيزها للهدم.

وفي التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، جاءت نتائجه كالآتي:

1 - تم تشغيل نظام التخريب نتيجة لإطلاق قذيفة الدبابة.

2 - ويبدو أن القذيفة أصابت القطب، ما أدى إلى تشغيل الصمامات الرعدية لنظام التخريب ونتيجة للانفجار.

ويتم حاليًّا إجراء المزيد من التحقيقات من قبل المختصين لفهم حقيقة ما حدث.

وفيما سبق أعلنت إذاعة الاحتلال أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 6 جنود انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة، وسمح الجيش بنشر أسماء الـ5 جنود الذين قتلوا في تفجير عبوة ناسفة وسط قطاع غزة، وهي كالآتي:-

الرائد (احتياط. ) عكيفا ياسينسكي (35 عاما) من رمات غان، جندي في كتيبة الهندسة 8173.

الرقيب أول (احتياط) روي أبراهام ميمون (24) من العفولة.

النقيب (احتياط) رون أفريمي (26) من هود هشارون.

مقاتل وحدة يهلوم الرائد (احتياط) عميت موشيه شاحار (25 عامًا) من رمات يوشانان.

النقيب (احتياط) دينيس كروهاملوف وكيسلر (32) من بئر السبع.

وفي وقت سابق سمح الاحتلال بنشر اسم جندي إسرائيلي آخر قتل في الحادثة – الرقيب غابرييل بلوم، 27 عاما من بيت شيمش.