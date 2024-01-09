بعد إجلائهم من غزة.. حصول 62 فلسطينيًا على الجنسية الروسية

بعد إجلائهم من غزة.. حصول 62 فلسطينيًا على الجنسية

مصراوي

أعلنت إدارة رئاسة الجمهورية في داغستان الروسية، اليوم الثلاثاء، حصول 62 فلسطينيا سبق وأن تم إجلاؤهم من قطاع غزة، على جوازات سفر روسية، موضحة أنه جاري تنظيم الأوضاع القانونية لباقي اللاجئين.

وأشارت الإدارة في داغستان عبر قناتها على "تليجرام، إلى أنه تم إجلاء 156 فلسطينيا من غزة بينهم 81 طفلا، يمكثون حاليا بأحد مراكز الترفيه التي تم إعدادها لاستقبالهم مؤقتا.

وأكد البيان الصادر عن الرئاسة في داغستان الموالية لروسيا، أن العمل مستمر لدعم المدنيين الفلسطينيين الذي دُفعوا إلى مغادرة قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح البيان أنه تم إصدار بطاقات صحية وشخصية لهم، لافتا إلى أنه جار دراسة احتمال حصولهم على منح شهرية في حال إنجاب أطفال.

وقالت السلطات المسؤولة في داغستان كما ورد في بيانها، إنها تزود اللاجئين الفلسطينيين باحتياجاتهم من الملابس والمستلزمات الضرورية، منوّهة إلى أن "الأجهزة الصحية تقدم بصفة دورية الرعاية والدعم النفسي، إلى جانب تطبيق برامج لمكافحة الأوبئة والفحوصات الطبية".