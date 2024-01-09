الخارجية الأمريكية: شددنا على إسرائيل الالتزام بحماية أرواح المدنيين في غزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، شدد لحكم مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس على الحاجة الملحة لحماية أرواح المدنيين.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شدد أيضًا لـ بيني جانتس، على الحاجة لتسريع إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه شكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الدعم الأمريكي، مشددا على التزام جيش الاحتلال باستكمال مهمة القضاء على تهديد حماس.

وتابع جانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي: "وضحت لبلينكن ضرورة مواصلة الجهود لإحراز تقدم في اتفاق جديد لعودة الأسرى لدى حماس".