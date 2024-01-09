إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي: الأمم المتحدة كرجل سكران يبحث عن الحقيقة في المكان الخطأ

07:22 م الثلاثاء 09 يناير 2024

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن الأمم المتحدة كرجل سكران يبحث عن الحقيقة في المكان الخطأ.

وادعى ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء: "ندخل المساعدات الأساسية للقطاع، لكن حماس هي من تعطل تدفق المساعدات وعلينا التحرك لمواجهة إرهابهم".

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار في عدد من التجمعات السكنية بغلاف قطاع غزة

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وزير الدفاع شدد بعد لقائه بلينكن على ضرورة زيادة الضغط على إيران لتجنب تصعيد في المنطقة".

وأوضح جيش الاحتلال: "وزير الدفاع شدد بعد لقائه بلينكن على ضرورة زيادة الضغط على إيران لتجنب التصعيد في المنطقة، كما أننا هاجمنا البنى التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية".

جلعاد إردان إسرائيل الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الأمريكية: شددنا على إسرائيل الالتزام بحماية أرواح المدنيين في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رحيل حكومة مدبولي.. هل يغير الوضع؟ مجدي الجلاد يجيب بمثال الشركة الفاشلة
* برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* تجارب ستات البيوت.. ماذا فعلن للتحايل على غلاء الأسعار؟
* تربحوا 58 مليونًا.. قرار عاجل من النيابة ضد 14 متهمًا بقضية احتكار "الزيت والسكر"