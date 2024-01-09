إعلان

BBC

بلينكن يشدد خلال اجتماعه مع نتنياهو على تجنب المزيد من الأضرار المدنية

07:12 م الثلاثاء 09 يناير 2024

انتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

عقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اجتماعا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال البيت الأبيض إن الرجلين عقدا محادثات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في تل أبيب.

وأضاف البيت الأبيض أن بلينكن "أكد" على دعم الولايات المتحدة "لحق إسرائيل في منع الهجمات الإرهابية"، لكنه شدد على أهمية "تجنب المزيد من الأضرار للمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية" في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن نتنياهو وبلينكن ناقشا أيضا الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف ميلر: "أكد الوزير (بلينكن) الحاجة إلى ضمان تحقيق سلام دائم ومستدام لإسرائيل والمنطقة، بما في ذلك ما ينطوي على إقامة دولة فلسطينية".

هذا المحتوى من

BBC
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي نتنياهو البيت الأبيض مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الولايات المتحدة طوفان الأقصى أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المنظمة الإنسانية البريطانية: 10 أطفال يوميًا يفقدون أرجلهم في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رحيل حكومة مدبولي.. هل يغير الوضع؟ مجدي الجلاد يجيب بمثال الشركة الفاشلة
* برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* تجارب ستات البيوت.. ماذا فعلن للتحايل على غلاء الأسعار؟
* تربحوا 58 مليونًا.. قرار عاجل من النيابة ضد 14 متهمًا بقضية احتكار "الزيت والسكر"