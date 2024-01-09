بلينكن يشدد خلال اجتماعه مع نتنياهو على تجنب المزيد من الأضرار المدنية

بي بي سي

عقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اجتماعا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال البيت الأبيض إن الرجلين عقدا محادثات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في تل أبيب.

وأضاف البيت الأبيض أن بلينكن "أكد" على دعم الولايات المتحدة "لحق إسرائيل في منع الهجمات الإرهابية"، لكنه شدد على أهمية "تجنب المزيد من الأضرار للمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية" في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن نتنياهو وبلينكن ناقشا أيضا الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف ميلر: "أكد الوزير (بلينكن) الحاجة إلى ضمان تحقيق سلام دائم ومستدام لإسرائيل والمنطقة، بما في ذلك ما ينطوي على إقامة دولة فلسطينية".