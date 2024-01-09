الخارجية السودانية: القيادة العسكرية والسياسية لا تمانع عقد اتفاق مع قائد الدعم السريع

مصراوي

قال المتحدث باسم وزير الخارجية السودانية خالد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك اتفاق على لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في جيبوتي نهاية الشهر الماضي لكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بالأخير.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السودانية في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر"، أن القيادة العسكرية والسياسية بالسودان ليس لديها مانع من عقد اتفاق مع قائد الدعم السريع.

وأشار إبراهيم إلى أن المجتمع الدولي كان يجب أن يكون له موقفا أكثر حسما في السودان ضد المليشيا المسلحة.

وفي وقت سابق أكدت الهيئة القومية للتنمية الإفريقية "إيجاد"، تأجيل لقاء رئيس البرهان وحميدتي، مُرجعة السبب إلى ما وصفته "بأسباب فنية".

ولفتت "إيجاد" إلى أنه تم إخطار البرهان باعتذار حميدتي عن حضور الاجتماع الذي كان من المخطط انعقاده في مقر المنظمة بدولة جيبوتي.

فيما قال مستشار في مليشيا الدعم السريع خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، إن حميدتي جاهز للقاء البرهان في أي مكان، موضحا أن منظمة إيجاد لم تخطرهم بتأجيل اجتماع جيبوتي.

كذلك أوضح المسؤول في ميليشيات الدعم السريع أنه لم تصلهم دعوة رسمية من إيجاد لحضور اجتماع جيبوتي.