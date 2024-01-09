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أبو حمزة: لا عودة ولا استقرار للمستوطنين في غلاف غزة طالما استمرت الحرب

06:41 م الثلاثاء 09 يناير 2024

أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

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مصراوي

قال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل".

وتابع أبو حمزة، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة، هدف العدو المعلن بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق لو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية.

ولفت أبو حمزة إلى أنهم تمكنوا من إسقاط طائرة استخبارات صهيونية في سماء خان يونس وحصلوا منها على معلومات مهمة.

وأوضح أن المقاتلين تمكنوا من الإجهاز على قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني.

وأضاف أبو حمزة، أنه لا عودة ولا استقرار للمستوطنين في غلاف غزة طالما استمرت الحرب، ولن في نهاية المطاف أمام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان.

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