وزير خارجية بريطانيا: لا أستطيع وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية

مصراوي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه سيكون هناك تفكير في مستقبل غزة بعد انتهاء النزاع الحالي.

وتابع وزير الخارجية البريطاني خلال حديث له اليوم الثلاثاء: "نسعى للوصول إلى حل الدولتين والتفكير في مستقبل غزة ودعم السلطة الفلسطينية، ولا يمكن الموافقة على وقف إطلاق النار طالما أن غزة ترسل صواريخها على المدن الإسرائيلية".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "إسرائيل تحاول التقليل من قدرة حماس على مهاجمتهم و بإمكانهم تحقيق ذلك، ومن المهم رؤية الخطوات المستقبلية لإسرائيل عقب انتهاء النزاع في غزة".

وأشار وزير الخارجية البريطاني: "نفضل التوصل لعمليات هدنة متعددة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن، ونعارض مسألة احتلال غزة، كما أننا نحتاج لإدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة، وهناك مسؤولية على الحكومة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة ولكن هناك عوائق لوجستية".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني: "قدرة حماس على إطلاق الصواريخ على إسرائيل تقلصت، كما أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ومنع حماس من إعادة مهاجمتها، كما أنني لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة بشأن مدى خرق إسرائيل للقانون الدولي".

وتابع وزير الخارجية البريطاني :"لا أستطيع وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية ولا أتفق مع جنوب أفريقيا".