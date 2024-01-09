أمريكا: إسرائيل أبلغتنا أنها ستخفف حدة القصف على غزة وتقلل عدد القوات

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي رفيع، إن إسرائيل سحبت آلافا من قواتها بغزة في إطار انسحاب كبير من شمالي قطاع غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن إسرائيل أبلغت واشنطن عزمها تقليص العمليات بالمرحلة المقبلة من حملتها بغزة.

وتابع المسؤولون، أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها ستعتمد على عدد أقل من القوات وتقلل القصف الجوي، فضلًا عن أنها ستنشر قوات خاصة للقضاء على قادة وقدرات حماس.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، إلى أن إسرائيل قدمت ضمانات سابقة بتقليل القصف الجوي والقوات، لم تتحقق وواشنطن تأمل أن تكون هذه بداية فعلية لخفض القوات.