إعلان

BBC

الحكومة بغزة: نحو 30210 شهداء ومفقودين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

04:00 م الثلاثاء 09 يناير 2024

إسماعيل الثوابتة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1944 مجزرة في غزة أسفرت عن 30210 شهداء ومفقودين.

وتابع الثوابتة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف شهيد من الأطفال و7 آلاف من النساء منذ بداية العدوان.

ولفت إلى سقوط 326 شهيدا من الطواقم الطبية و45 من الدفاع المدني و112 صحفيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح إصابة 59167 منذ بداية العدوان بينها 6 آلاف بحاجة إلى السفر للعلاج.

إسماعيل الثوابتة شهداء ومفقودين غزة العدوان الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا: إسرائيل أبلغتنا أنها ستخفف حدة القصف على غزة وتقلل عدد القوات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رحيل حكومة مدبولي.. هل يغير الوضع؟ مجدي الجلاد يجيب بمثال الشركة الفاشلة
* وزير التربية والتعليم يعلن عن نظام جديد للثانوية العامة
* بسبب شهادة 27%.. البنوك ترفع سعر الفائدة على القروض المضمنة إلى 24%
* ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية