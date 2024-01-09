قمة ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية غدا في مدينة العقبة

بي بي سي

تُعقد يوم غد الأربعاء قمة ثلاثية في مدينة العقبة الأردنية، تجمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني.

وستبحث القمة، وفقا لمصادر فلسطينية، سُبل وقف الحرب في قطاع غزة، وتوفير الإغاثة لسكان القطاع، والأفق السياسي المطلوب لفترة ما بعد الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا في رام الله، قبل أن يتوجه إلى العقبة للمشاركة في القمة الثلاثية.