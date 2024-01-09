يبلغ من العمر 34 عامًا.. ماكرون يعين جابرييل أتال رئيسًا للوزراء

باريس - ( د ب أ)



أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين وزير التعليم السابق جابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عامًا، رئيسًا جديدًا للوزراء.

وكان قصر الرئاسة الفرنسية أعلن أمس الاثنين أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تنتمي لتيار يمين الوسط تقدمت باستقالتها.

وتأتي الاستقالة على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج.

وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلا داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد عشرين صوتا وامتناع 17 عن التصويت.

وكانت بورن تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف مايو 2022.