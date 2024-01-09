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BBC

بلينكن يعتزم الحديث مع قادة إسرائيل عن مستقبل الحرب على غزة

01:59 م الثلاثاء 09 يناير 2024

أنتوني بلينكن

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تل أبيب - (د ب أ)

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع مع القادة الإسرائيليين.

وقال بلينكن إنه يعتزم أن يناقش مع قادة إسرائيل الاتجاه المستقبلي لحملتهم العسكرية على غزة، وعن رؤيته لمستقبل المنطقة وإسرائيل.

وأضاف بلينكن أنه يريد أن ينقل إليهم ما سمعه خلال زياراته الدبلوماسية لدول مجاورة في إطار جولته.

وأضاف بلينكن: "جئت للتو من زيارات لبعض دول المنطقة، تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وأود أن أنقل بعض ما سمعته من قادة هذه الدول مع الرئيس، وكذلك مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم".

وأوضح: "هناك الكثير للحديث عنه وبصفة خاصة مسألة مستقبل الحرب في غزة".

وتحدث بلينكن عن "أوقات عصيبة للغاية بالنسبة لإسرائيل، ودول المنطقة، وخاصة للأشخاص الذين ما زالوا يعانون".

وشكر الرئيس هرتسوج بلينكن على "التزام بلاده الثابت بأمن إسرائيل والتأكد من انتصارها في هذه الحرب، لأنها حرب تؤثر على القيم الدولية وقيم العالم الحر".

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