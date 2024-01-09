"لن ندفع ثمن مشكلة قرار إسرائيلي".. أكسيوس: الرئيس الإماراتي يرفض طلب نتنياهو

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر قولها، إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، رفض طلبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بدفع أجور العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أن منعتهم الدولة العبرية من مواصلة أعمالهم عقب هجمات السابع من أكتوبر.

ووفق المصادر، قال بن زايد لنتنياهو: "أطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المال".

وأشار المصدر للموقع الأمريكي، إلى أن بن زياد يرى أن زيلينسكي يحصل على أموال كثيرة من العديد من الدول لذا ربما يتمكن من مساعدة نتنياهو.

وقال المصدر، إن الرئيس الإماراتي صدم من اعتقاد نتنياهو أن الإمارات مستعدة لدفع ثمن المشكلة التي نشأت بسبب قرار إسرائيل بعدم السماح للعمال بالدخول.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن هذا الموقف يسلط الضوء على موقف العديد من الدول العربية التي قالت إنها لن تدفع فاتورة الحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.