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BBC

يديعوت أحرونوت: ثلث الأسرى الإسرائيليين لدى حماس معرضون للموت

12:14 م الثلاثاء 09 يناير 2024

الاسرائليين

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تل أبيب - (د ب أ)

يعاني ما لا يقل عن ثلث الرهائن الاسرائيليين الذين لا يزالوا في الأسر لدى حركة حماس، والبالغ عددهم 136، من أمراض مزمنة، حيث يواجه كل منهم خطر الموت الفوري، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين".

وزعم تقرير "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، الذي ورد اليوم الثلاثاء: "تكشف شهادات من تم إطلاق سراحهم من الأسر، عن حالات خطيرة من الإيذاء النفسي والجسدي".

وأضاف التقرير: "بالاضافة إلى ذلك، هناك نقص في الرعاية الطبية، ومنع وصول ممثلي الصليب الأحمر. ومع مرور كل يوم، تواجه صحة وحياة جميع الرهائن، سواء من الرجال أو من النساء، خطرًا بصورة متزايدة".

وجاء في التقرير أن حوالي ثلث الإسرائيليين المتبقين في الأسر، يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وهشاشة العظام، وفقر الدم، والربو، والسرطان، وأمراض الأمعاء الالتهابية، وغيرها من الحالات.

الرهائن الاسرائيليين حركة حماس أمراض مزمنة منتدى أسر الرهائن والمفقودين

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