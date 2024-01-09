إعلان

BBC

"تجعلني مستيقظة ليلاً".. ميشيل أوباما: "مرعوبة" بشأن النتيجة المحتملة للانتخابات الرئاسية

12:08 م الثلاثاء 09 يناير 2024

ميشيل أوباما

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعربت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، عن خوفها وقلقها من النتيجة المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في 2024.

ووصفت ميشل أوباما، شعورها بأنها "مرعوبة" بشأن النتيجة المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأشارت إلى أن السباق الرئاسي المحتمل ضمن المخاوف التي تجعلها مستيقظة في الليل.

وقالت خلال (بودكاست) "عن قصد" لجاي شيتي: "ماذا سيحدث في هذه الانتخابات المقبلة؟ أنا مرعوبة مما يمكن أن يحدث، لأن قادتنا مهمون، من نختار، ومن يتحدث نيابة عنا، ذلك يؤثر علينا بطرق أعتقد في بعض الأحيان أن الناس يعتبرونها أمرا مفروغا منه".

وأضافت: "حقيقة أن الناس يعتقدون أن الحكومة - هل تفعل أي شيء حقا؟ وأنا أقول: يا إلهي، هل تفعل الحكومة كل شيء من أجلنا؟.. لا يمكننا أن نأخذ هذه الديمقراطية كأمر مسلم به، وأنا أقلق في بعض الأحيان أننا نفعل ذلك، هذه هي الأشياء التي تبقيني مستيقظة".

ميشيل أوباما الانتخابات الرئاسية الامريكية نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يديعوت أحرونوت: ثلث الأسرى الإسرائيليين لدى حماس معرضون للموت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* وزير التربية والتعليم يعلن عن نظام جديد للثانوية العامة
* بسبب شهادة 27%.. البنوك ترفع سعر الفائدة على القروض المضمنة إلى 24%
* ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
بعد استشهاد نجله.. "الدحدوح" لـ"مصراوي": "نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"