"تجعلني مستيقظة ليلاً".. ميشيل أوباما: "مرعوبة" بشأن النتيجة المحتملة للانتخابات الرئاسية

وكالات

أعربت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، عن خوفها وقلقها من النتيجة المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في 2024.

ووصفت ميشل أوباما، شعورها بأنها "مرعوبة" بشأن النتيجة المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأشارت إلى أن السباق الرئاسي المحتمل ضمن المخاوف التي تجعلها مستيقظة في الليل.

وقالت خلال (بودكاست) "عن قصد" لجاي شيتي: "ماذا سيحدث في هذه الانتخابات المقبلة؟ أنا مرعوبة مما يمكن أن يحدث، لأن قادتنا مهمون، من نختار، ومن يتحدث نيابة عنا، ذلك يؤثر علينا بطرق أعتقد في بعض الأحيان أن الناس يعتبرونها أمرا مفروغا منه".

وأضافت: "حقيقة أن الناس يعتقدون أن الحكومة - هل تفعل أي شيء حقا؟ وأنا أقول: يا إلهي، هل تفعل الحكومة كل شيء من أجلنا؟.. لا يمكننا أن نأخذ هذه الديمقراطية كأمر مسلم به، وأنا أقلق في بعض الأحيان أننا نفعل ذلك، هذه هي الأشياء التي تبقيني مستيقظة".