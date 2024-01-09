توبيخ على الهواء.. قيادي حوثي لمذيعة "بي بي سي": تجعجعين بلا طحين

وكالات

أثار القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توبيخه لمذيعة "بي بي سي" خلال لقاء تلفزيوني.

بدأت حالة الجدل بين القيادي الحوثي والمذيعة بعد وصفها لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر بأنها "جعجعة بلا طحين" وأن ما يحدث في البحر الأحمر لن يؤثر على إسرائيل لوقف الحرب في غزة.

رد القيادي الحوثي، على المذيعة بالقول: "إذا لم يؤثر عليهم لماذا شكلوا تحالفًا دوليًا؟ على أي أساس تستندين لمعلوماتك؟.

السيد محمد علي الحوثي vs ال BCC عربي

ما رأيكم ؟ pic.twitter.com/8ppQOo6tPW — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) January 8, 2024

وأضاف: "يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا طحين".

استمر الجدل بين المذيعة والقيادي الحوثي، حيث وجهت الأولى سؤالاً بشأن علاقة الحوثيين وهم يبعدون أميالاً عما يجري في قطاع غزة، رد عليها بالقول: "يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء يسكن في نفس العمارة ؟ أم أن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟"

حاولت المذيعة تهدئة الأجواء بالقول، إن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) محطة محايدة.

وتساءل القيادي الحوثي مستنكرًا: "أنتم حياديون؟" مضيفًا: "أنت لو تنحازي للقضية الفلسطينية تفقدين وظيفتك فورًا".

وأثارت المقابلة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي بعض التعليقات الواردة على منصة "إكس":