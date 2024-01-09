إعلان

BBC

مقتل 3 أشخاص في قصف جوي أردني استهدف تجار مخدرات بجنوب سوريا

11:13 ص الثلاثاء 09 يناير 2024

قصف جوي أردني ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف جوي أردني استهدف تجار مخدرات في ريف السويداء بجنوب سوريا .

ووفق بيان صحفي أصدره المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له، اليوم:"تأكد مقتل شخص يعرف بتجارة المخدرات بالمنطقة جراء الاستهداف الجوي الأردني على مزرعته بأطراف قرية ملح في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، ليرتفع إلى ثلاثة تعداد الذين قضوا بالقصف الجوي الأردني على ريف السويداء".

وأشار المرصد إلى أن "طائرات حربية أردنية جددت ضرباتها الجوية على الأراضي السورية في إطار حملاتها الأمنية لملاحقة تجار المخدرات والحد من عمليات تهريبها التي تتم عبر الأراضي السورية إلى الأردن من ريف السويداء".

ولفت البيان إلى أن الطائرات الحربية الأردنية شنت ليل الاثنين/الثلاثاء غارات على قرية الشعاب جنوب شرق السويداء وأطراف قرية ملح وقرية عرمان، وخلف القصف الجوي الأردني خسائر بشرية ومادية.

و"طال القصف منزل في قرية الشعاب ما أدى إلى مقتل شخص، برفقة زوجته، وطال القصف مزرعة شخص في أطراف قرية ملح وسط معلومات عن مقتله، بينما طال القصف على عرمان مزرعة وحظيرة حيوانات تابعة لأحد تجار المخدرات البارزين في المنطقة".

قصف جوي أردني مقتل أشخاص تجار مخدرات سوريا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليابان: حصيلة وفيات الزلزال في وسط البلاد تتجاوز 200

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* وزير التربية والتعليم يعلن عن نظام جديد للثانوية العامة
* بسبب شهادة 27%.. البنوك ترفع سعر الفائدة على القروض المضمنة إلى 24%
* ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
بعد استشهاد نجله.. "الدحدوح" لـ"مصراوي": "نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم"