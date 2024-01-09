مقتل 3 أشخاص في قصف جوي أردني استهدف تجار مخدرات بجنوب سوريا

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف جوي أردني استهدف تجار مخدرات في ريف السويداء بجنوب سوريا .

ووفق بيان صحفي أصدره المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له، اليوم:"تأكد مقتل شخص يعرف بتجارة المخدرات بالمنطقة جراء الاستهداف الجوي الأردني على مزرعته بأطراف قرية ملح في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، ليرتفع إلى ثلاثة تعداد الذين قضوا بالقصف الجوي الأردني على ريف السويداء".

وأشار المرصد إلى أن "طائرات حربية أردنية جددت ضرباتها الجوية على الأراضي السورية في إطار حملاتها الأمنية لملاحقة تجار المخدرات والحد من عمليات تهريبها التي تتم عبر الأراضي السورية إلى الأردن من ريف السويداء".

ولفت البيان إلى أن الطائرات الحربية الأردنية شنت ليل الاثنين/الثلاثاء غارات على قرية الشعاب جنوب شرق السويداء وأطراف قرية ملح وقرية عرمان، وخلف القصف الجوي الأردني خسائر بشرية ومادية.

و"طال القصف منزل في قرية الشعاب ما أدى إلى مقتل شخص، برفقة زوجته، وطال القصف مزرعة شخص في أطراف قرية ملح وسط معلومات عن مقتله، بينما طال القصف على عرمان مزرعة وحظيرة حيوانات تابعة لأحد تجار المخدرات البارزين في المنطقة".