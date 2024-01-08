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BBC

جيش الاحتلال: هاجمنا خلية وبنية تحتية كان يستخدمها حزب الله في لبنان

10:29 م الإثنين 08 يناير 2024

جنوب لبنان

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مصراوي
هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلية كانت تخطط لإطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل.

وقالت الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "إكس"، إن الجيش رصد إطلاق عدة قذائف من داخل لبنان نحو بعض المناطق في شمال إسرائيل إذ رد على مصادر إطلاق النيران.

ونشر أدرعي، مقطعاً مسجلاً لغارة قال إن القوات الإسرائيلية شنتها على "بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله" ومناطق أخرى في لبنان.

في السياق قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أغار على منزل في محافظة النبطية واطلق صاروخاً موجهاً دون أن وقوع اصابات، وتزامن ذلك مع استهداف المدفعية الإسرائيلية طريقاًَ في بلدة مارون الراس بخمس قذائف مدفعية.

جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي اطلاق قذائف حرب غزة

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