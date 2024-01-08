جيش الاحتلال: هاجمنا خلية وبنية تحتية كان يستخدمها حزب الله في لبنان

مصراوي

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلية كانت تخطط لإطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل.

وقالت الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "إكس"، إن الجيش رصد إطلاق عدة قذائف من داخل لبنان نحو بعض المناطق في شمال إسرائيل إذ رد على مصادر إطلاق النيران.

هاجمت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم خلية مخربين تصرفت في داخل الأراضي اللبنانية وحاولت اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الاراضي الاسرائيلية. كما اغارت القوات على بنية تحتية ارهابية كان يستخدمها حزب الله الإرهابي ومناطق أخرى في لبنان.



في وقت سابق اليوم تم رصد أطلاق عدة قذائف من… pic.twitter.com/BiELVPvGI8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 8, 2024

ونشر أدرعي، مقطعاً مسجلاً لغارة قال إن القوات الإسرائيلية شنتها على "بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله" ومناطق أخرى في لبنان.

في السياق قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أغار على منزل في محافظة النبطية واطلق صاروخاً موجهاً دون أن وقوع اصابات، وتزامن ذلك مع استهداف المدفعية الإسرائيلية طريقاًَ في بلدة مارون الراس بخمس قذائف مدفعية.